Política. "Vidal no iba a ser mejor candidata que Macri"

Hernán Iglesias Illa, subsecretario a cargo de la Comunicación Estratégica, conversó con Luis Novaresio sobre las declaraciones de Emilio Monzó de este fin de semana.





Sobre los dichos del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación: "No sé cómo le caen a otros las frases de Monzó del fin de semana... no me sorprendió. Él viene mostrando su descontento hace tiempo y sentía que su rol no era suficiente. Creo que lo que dijo Emilio Monzó debió haber sido primero puertas para adentro".





Con respecto a la posibilidad de María Eugenia Vidal candidata: "Vidal no iba a ser mejor candidata que Macri. No creo que hubiera servido para evitar la unidad del peronismo".





Cristina, ¿generosa? "Cristina Kirchner tenía los votos, dio un paso al costado -no al costado del todo, un poquito- y fue generosa con Alberto Fernández".