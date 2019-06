Políticos sádicos y electores masoquistas

Luis Novaresio realizó su editorial de cada mañana sobre las últimas definiciones de los espacios ante el cierre de las listas electorales y criticó la falta de coherencia de los dirigentes.

Algunas cosas para mencionar, estamos a cuarenta horas para que sepamos quienes van a ser los candidatos con nombres y apellidos. No prendió la idea de suspender las paso, ayer Adrián Pérez dijo: han perdido sentido, habría que hacer un acuerdo político. Nadie tomo el guante de la situación, vamos a gastar cuatro mil doscientos millones, porque el proceso electoral en si vale diez mil doscientos millones. Felicitaciones a todos los que conforman los partidos políticos, todos van a dedo. Cristina eligió a dedo a Alberto, Mauricio eligió a dedo a Pichetto Vidal y Kicillof lo mismo. Hay algunos rescates que debo hacer, Lavagna y Urtubey representan la coherencia, se sostuvieron en la tercera línea, no sé cómo les ira.

Carrio se reunió con Pichetto y dijo que es el vice presidente perfecto, yo estoy preparado para las sorpresas en la política, Alberto había dicho que Cristina era la peor Presidencia de la democracia y hoy conforman una formula. La expresión es : miremos para delante !Ustedes recuerdan lo que dijo Pino Solanas durante el gobierno de Cristina ? Victoria Donda va a ser diputada, aparte esta cosa deacomodemos los cargos según las necesidades.

No hay ninguno preparado que diga : si no puedo ser candidato para lo que yo me he preparado, me quedo dos años sin política ? Pino Solanas por ejemplo: y si le da el lugar a los jóvenes? Cuanto hace que Victoria Donda es candidata ?. Y si algún día ponemos uno que sepa de la cuestión?, anote varias excepciones: Scioli no va a ser candidato.

Rosario ayer en el día de la Bandera, hay dos episodios muy diferentes: uno es el Presidente y otro es la ex presidente que presenta su libro. No puedo reclamarle a los dos por igual, uno que es el que preside y la otra es una simple candidata, porque cuando Cristina no iba a Rosario o dijo vamos por todo, le caíamos con la crítica feroz.

El Kirchnerismo transformo el 20 de junio en un acto de campaña política, estaba mal ! es un horror, Macri hizo lo mismo, con un agravante, no fue ! . Hizo un discurso de campaña, horrible y fuera de lugar, con pibes en el medio que lo único que escuchaban es hablar de la patota de Moyano y de droga. Me explican que tiene que ver esto ?, y Cristina es Cristina, no crean que es una Leona herbívora, pero tiene otra responsabilidad.

Creo que hay una responsabilidad de todos los políticos especialmente del Presidente de la Nación de por un día al año bajarse del chiquitaje político y pulsar la expectativa de que hay algo común, porque solo desde lo común se puede construir un proyecto más grande para un sector que gane las elecciones. El día de la bandera debió haber sido un día de esperanza fundada. Si el Presidente de la Nación en ejercicio de la jefatura de estado no de la pre-candidatura de Cambiemos, lo putean, el desubicado es el insultador y no el insultado. Si el Presidente va y revindica la historia de un proyecto común que se representó un 27 de febrero de 1812 va a dar la expectativa ya que sus índices económicos no lo están dando, de que hay chances de plantar un piso elemental para construir en conjunto. Así no siguen jugando a la política chiquita, se ve que a nosotros el sadismo del chiquitaje político nos hace juego con el masoquismo de bancarnos que sean sádicos tan deliberadamente.