Pollo Sobrero: "Venimos a ganarnos la vida, no a perder la vida trabajando"

Rubén "El Pollo" Sobrero, Secretario General de la Unión Ferroviaria, habló en Novaresio 910 y dijo que "Hubo un momento de tensión, pero es normal en un paro. Ahora vino el vicepresidente de la empresa y está charlando con nosotros para encausar el conflicto".



Además, dijo que "Estamos ante un hecho que es muy grave; nosotros acá venimos a ganarnos la vida, no venimos a perder la vida trabajando".



"Estamos muy mal todos, porque es un hombre de 30 años que deja una familia, una nena; queremos discutir seriamente un protocolo de seguridad para evitar que esto vuelva a suceder", agregó.



Sobre el caso de la muerte del operario, dijo que "Es uno de los compañeros que me reemplazó a mí cuando fui al sindicato; está en mi lugar de trabajo, conozco el hecho y estoy golpeado".



Acerca de las quejas del sindiato, afirmó que "No hay protocolo de seguridad, en el Ferrocarril Mitre suspendieron los trabajos en altura. Queremos solucionar el tema y sinceramente no queremos joder al usuario; por eso en vez de parar ayer como todo el mundo quería hacer, lo hicimos hoy, le avisamos a la gente, le pedimos disculpas, les explicamos el problema... para nosotros hoy es un día de duelo".



"Si nos aceptan algunas cosas que estamos planteando puede que levantemos la medida de fuerza", finalizó.