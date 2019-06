Por la crisis económica, cierran 50 Pymes por día

Eduardo Fernández.mp3







Eduardo Fernández, Presidente de APYME, habló con Luis Novaresio sobre la crisis por la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, y afirmó que les conviene más ir a quiebra que pagar las deudas.





Repasá las frases de la nota





"La situación de las Pyme lleva largo tiempo y agota el capital de trabajo de muchas Pymes, de hecho afectó a grandes comercios. Constantemente se incrementa el número de cierre porque no hay salida en el financiamiento del consumo. Por otro lado, la subsistencia de las tasas de interés con caída de demanda es un cóctel que las empresas no lo pueden sustentar. Hay muchos concursos y quiebras, sale más barato ir a a Justicia que afrontar las deudas".



-"Del 2017 con la gestiones del Ministro Cabrera se suministraba las bajas y altas de las Pymes, pero en el 2018 tuvo una progresión AFIP. Nosotros tenemos los estudios que hacen las cámaras y eleva la suba, porque las altas y bajas de AFIP no reflejan el cierre".



-"Se retrajo la venta de inmuebles también. Cierran 50 Pymes por día"