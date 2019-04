¿Por qué sube el Riesgo País? Por la incertidumbre del presente, ni por el pasado ni el futuro

Repasemos los temas centrales, más allá que el económico es primordial hay un par de ejes a destacar. En el plano político, hoy hablamos con Sergio Berensztein y dijo que el 40% de la gente no tiene pensado el candidato y un 12% no sabe a quién votar hasta el día de la elección.

No hay duda que el tema de todos los días es el económico: ayer subió el dólar y el riesgo país, y se conoció un dato incontrovertible: $28.330 necesita una familia en Capital Federal para no ser pobre. Tomemos un dato olvidado en la actualidad periodística y política: los jubilados. Casi tres millones de jubilados cobran $10.300; si viven con otro jubilado o cobran la pensión suman $21.000 contra los $28.000 para no ser pobre.

Lo de Precios Esenciales hoy resulta cuanto menos una torpeza. Algunos nos dicen que no van a llegar al 7 de mayo, como los lácteos. ¿Lanzas un plan de 64 productos y no llegas?

Entre otras ideas se dijo que no se va a congelar el precio de la nafta. No tengo que explicar que el aumento de la nafta se convierte en un aumento de precios. Nosotros pensamos en dólares y el aumento del dólar y de la nafta se traslada a precios.

¿Por qué vinculo estos temas económicos con la actualidad política? El presidente habló en una radio de Venado Tuerto y dijo que el riesgo país sube porque la gente no quiere volver atrás. ¿No tendrá que ver la coyuntura del país más que con la herencia?

Hoy La Nación cita a Wall Street "la crisis puede activar el Plan V". El problema es hoy. Vidal está en un momento difícil porque tiene que salir a decir que no es candidata.

Por último lugar, hay un tema central para mí es la Causa D'Alessio. Ayer declaró Fariña y dijo que efectivamente tuvo una reunión con el Ministro de justicia, pero que era para tener un know house técnico de como declarar y no para decir determinada cosa: es muy grave. Estamos en un momento donde la justicia que pudo haber tenido un Mani Pulite aparece sospechada.

En este marco, mi pregunta es ¿El riesgo país sube por el temor al futuro, por la herencia del pasado o esencialmente por la coyuntura económica, política y judicial de este momento?