"Por sus antecedentes no podrá ser excarcelado y, ante una condena, será efectiva"

Diego Escoda, Fiscal general de Dolores, habló con Luis Novaresio sobre el accidente que involucró al popular cantante y lo tiene imputado por doble homicidio culposo doblemente agravado.





-"Pepo se encuentra detenido, el Ministerio publico fiscal solicitó la detención al juez de garantía, ahora se inicia una etapa que dura 30 días, se deben recavar pruebas para ver si solicitan prisión preventiva. Es homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente de un auto, por ser más de una de las victimas y lesiones culposas".



-"Manejaba el Pepo y alcoholizado, aunque restan pericias. Ayer se hicieron las pericias mecánicas. No dio declaraciones Pepo. Pepo tiene antecedentes condenatorios, entonces ya el mínimo no le correspondería"



-"La excarcelación ordinaria en este supuesto no le cabría por los antecedentes penales"