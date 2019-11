Provincia de Buenos Aires. "Con respecto al 2015, empeoró todo"

lared_export_2019-11-07_10-09-18.mp3



Carlos Bianco, economista e integrante del equipo de Axel Kicillof, habló con Luis Novaresio y criticó la gestión de María Eugenia Vidal. Igualmente, rescató algunas cuestiones ligadas a la seguridad.





La transición: "Ya estamos trabajando en una transición en la Provincia. Hay muy buena predisposición y es ordenada. Veremos con qué nos encontramos en diciembre. Más allá de la buena predisposición que se ha mostrado para trabajar la transición, no tenemos detalles de lo que nos va a quedar. No vamos a estar cómodos para afrontar todos los vencimientos anuales. Ya pedimos conocer esos datos"





Su análisis sobre lo que quedó en la Provincia: "La Provincia de Buenos Aires no está saneada, ni mucho menos. No hay dudas de que aumentó el nivel de endeudamiento con respecto a 2015"





Las críticas a la gobernadora: "Si vos analizás por los resultados, empeoró todo: la obra pública se mantuvo, no mejoró; algunos indicadores de seguridad mejoraron; los indicadores de salud y educación, empeoraron todos. Si en unos años me preguntan por los logros de María Eugenia Vidal, yo no voy a poder decir ninguno"