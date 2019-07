Ramón Puerta: "Le pedí a De la Rua que no renunciara pero la decisión la tenía tomada"

Ramón Puerta.mp3







Ramón Puerta, embajador argentino en España y uno de los presidentes que sucedió a Fernando de la Rua, habló con Luis Novaresio sobre el fallecimiento del ex Presidente.





Repasá las frases de la nota





- "Él no me dijo ni una cosa ni la otra. Me avisó por teléfono. La reunión empezó a las 21, cuando iba a salir evidentemente había renunciado"



- Sobre cómo describiría a De la Rúa como político, "Tuvo muchos triunfos. No era fácil ganarle una elección al peronismo en aquel entonces"