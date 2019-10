Resultados. "Lo de Chile fue un Cisne Negro que nadie advirtió, la gente tuvo miedo"

lared_export_2019-10-29_10-44-15.mp3



La diputada nacional Graciela Camaño pasó por Novaresio 910 e hizo referencia a la diferencia entre los resultados de las PASO y los de este domingo. Además, se refirió a la salida de Carrió de la política.





Valoró la poca diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri: "Después de las elecciones quedó un equilibrio muy interesante"





¿Por qué se dio esta diferencia? "Hubo un Cisne Negro que nadie advirtió, que fue lo que sucedió en Chile. La gente tuvo miedo. No le voy a quitar mérito a Macri por las marchas, que estuvo muy bien en hacer contacto directo con la gente. Pero el "Hubo un Cisne Negro que nadie advirtió, que fue lo que sucedió en Chile. La gente tuvo miedo. No le voy a quitar mérito a Macri por las marchas, que estuvo muy bien en hacer contacto directo con la gente. Pero el #SiSePuede empezó flaquito y terminó grueso, creo yo, por las protestas en Chile"





Si Alberto los llama para su gobierno, ¿qué dicen? "Roberto Lavagna fue muy claro, no vamos a vulnerar el voto que nos dio la gente. Yo fui elegida, la gente me encomendó una misión y no los voy a traiciona. Vamos a conformar un bloque distinto, no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo"





Sobre el desayuno entre Macri y Fernández: "Es importante sostener ese gesto en la acción. Espero que la transición sea realmente ordenada, que no se especule de ambas partes para no perjudicar a la gente. Macri es lo que se denomina 'pato rengo', porque hoy es el Presidente pero sabe que el 10 de diciembre será oposición"





Sobre la salida de Carrió de la política argentina: "No me parece trascendente, lo hace hace tiempo para que la estén nombrando. Tenemos problemas más importantes como la pobreza y la indigencia"