Resultados. "Me voy con la frente alta, perdimos con dignidad"

lared_export_2019-10-28_11-09-57 (1).mp3



La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló luego de la derrota de anoche y contestó todas las preguntas en Novaresio 910





Se diferenció de los demás espacios: "Quisimos mostrar que esto no es un gobierno, sino una forma de vida. "La definición ideológica que hicieron demuestra que nos quisieron poner a nosotros en un lugar que no es cierto. No somos lo mismo que ellos. Ellos representan mafias que gobernaron al país durante años. Es una Argentina que no avanza"





Sobre el resultado: "Fue una derrota con dignidad, me voy con la frente alta. No me siento mal hoy, la dignidad del 40% después de las PASO es la dignidad de mucha gente"