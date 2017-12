Ricardo Alfonsín: "No votaría a favor de la reforma previsional"

Ricardo Alfonsín - diputado 06-12.mp3

"Hoy ingresan 127 diputados, estamos en renovación de la Cámara, el gobierno pretendía que antes se vote la ley previsional."-"Se va de la Cámara de Diputados Ricardo Alfonsín, es una pena"Ricardo Alfonsín, diputado: "No votaría a favor de la reforma previsional, estoy haciendo lo que como radical debo hacer, nosotros cuestionamos a la gestión anterior porque no hizo lo necesario para aumentar los haberes jubilatorios mínimos que es más de 70 por ciento. No se puede votar una reforma que pretende resolver las cuentas publicas provinciales sacrificando los derechos y los recursos de los jubilados"-"No sé como votarán los otros del partido."-Sobre Mauricio Macri: "Es un Gobierno liberal, de centro derecha, Cambiemos reúne fuerzas diferentes, y es un valor."- Sobre Martín Lousteau y Elisa Carrió: "Con Martín Lousteau contento, es bueno que muchos jóvenes se acerquen y que se pueda trabajar por un partido más autónomo. Respecto a Carrió son cuestiones secundarias, discutir eso nos aleja de la sociedad"