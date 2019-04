Roberto Fernández: "No estoy de acuerdo con lo que dice Hugo Moyano"

Roberto Fernandez.mp3







"Si la CGT adhiere a acompañar a los compañeros que paran el 30 de abril, nosotros nos vamos a adherir también; pero es un debate que debemos tener dentro de la CGT".-"Quiero dejar algo en claro: nosotros no paramos, nos tomamos el día feriado nacional, porque a partir del impuesto a las ganancias estamos trabajando gratis los feriados nacionales, porque está todo incluido en el recibo del sueldo".-"¿Por qué no separan las horas extra que tenemos y, que por suerte son muchas, del impuesto a las ganancias? Es mucha plata para nosotros, los trabajadores".- "Hemos tenido reuniones con la gente de AFIP que nos dice que es un tema de recaudación y que no se pueden hacer excepciones porque la fraz ada es corta".-"Las expresiones de Hugo Moyano son de él, yo no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno, pero tiene que terminar el mandato como corresponde... echarlo no".-"Ojala que lleguemos a una solución porque si no paramos todos los feriados nacionales".- "No estoy de acuerdo con lo que dice Moyano, hay una CGT y el gremio de Moyano está dentro de la CGT, como también de la CATT. Hay un poco de confusión en todo esto".