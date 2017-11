Roberto Lavagna: "esto ya sabemos còmo termina, el modelo de Cristina fue un estrepitoso fracaso"

Roberto Lavagna 03-08.mp3

Roberto Lavagna habló con Luis Novaresio en #Novaresio910 y opinó sobre el modelo acrual que esta llevando a cabo este Gobierno, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNo hay mucha discusión de fondo. La semana fue de largas horas en el Congreso sobre la nada. Hay poca profundización de los temas.Novaresio: ¿Cómo definiría la situación económica de este momento?Lavagna: El pronóstico sobre el que hay un acuerdo es que este año habría que recuperar 2,5 de puntos del producto bruto, dejando una caída del 2%. Los números reflejan la insa tisfacción. Si hablamos de caída alguien consume menos y alguien ganó.Novaresio: ¿Este gobierno favorece a una de producción o de especulación financiera?Lavagna: LO que predomina es la especulación. Hasta mayo se llevaba ganado en dólares más de 11%. En el mundo requiere varios años. Hay un efecto negativo al aparecer las dudas. Hay capitales que se retiran.Novaresio: Es un síntoma de los 90 como dijo.Lavagna: LO más preocupante es que hay una dirigencia que no aprende, ocurrió en los años 70, en la época de la convertibilidad. Si esto lo vivimos, ¿por qué lo repetimos?Novaresio: ¿Por que?AUDIO DE LA NOTALavagna. Hay ideología , intereses y competencia.Novaresio: ¿Martínez de Hoz estaría satisfecho con este modelo?Lavagna: Lo actual es similar a la tablita. Cuando hay baja de salarios, aumenta de la deuda, deterioro en la competitividad e ingreso competitivo hace que sea similar.Novaresio: Si lo llama Mauricio Macri y le pregunta que hacer, ¿Qué debe cambiar ya y qué a largo plazo?Lavagna: No ocurre porque luego de una conversación hubo una actitud de furia, tergiversando lo que yo había dicho. En todo caso mi posición es que ya se como termina, mejor pensar como cambiar el rumbo de la manera menos dolorosa.Novarsio: Temo que luego de horas se diga que defiende a Cristina Fernández de Kirchner. ¿No siente que estamos en esta cosa ridícula?Lavagna: Los 8 años del gobierno de Cristina terminan en un fracaso. En el primer mandato se pierde el superavit y la tasa de crecimiento se reduce.El ingreso per cápita es 0. El desafío es como quebrar la tendencia de bajas.Creo que los actuales est&a acute; abierto, se puede pensar en un cambio de rumbo que haga que la situación termine de una manera distinta."El gobierno impone indicadores económicos que marcan en 2017 un crecimiento. ¿Cree que eso tiene algún techo, que puede darse sostenidamente?Lavagna: Los indicadores económicos positivos son en construcción, en industria y era necesario para el 2,5% en el año.Hay algunos valores positivos afortunadamente.No alcanza a cubrir las pérdidas.