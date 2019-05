Roberto Ribas: "El viernes Stornelli no se presentará en los tribunales"

- "Stornelli no va a comparecer en Dolores, lo que ha saltado ayer y anteayer ha cambiado totalmente el sistema, la operación puf".



-"No presentarse es una decisión relacionada con lo que ha ocurrido: se ha demostrado con estas conversaciones que diez días antes que Pedro Etchebest se presentará en Dolores ya estaba todo armado para que él vaya allí a declarar, y esto no nos ofrece ninguna garantía a nosotros ni a la República".



-"En nuestra opinión no tenemos por qué comparecer ante un tribunal que no es el competente y esto lo demuestra. Es un Tribunal elegido y esto quita toda licitud a la convocatoria de Ramos Padilla; la Cámara de Mar del Plata no conocía estas escuchas, por eso dictó ; lo que dictó".



-"Este Tribunal fue elegido para llevar la causa"



-"Nuestra posición puede compartirla o no, no nos vamos a presentar".



-"Con la operación puf mostramos que estaba todo armado. Quédese usted con su idea y yo con la mía porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca".