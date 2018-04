Rodolfo DOnofrio: Si yo fuera Macri, me reiría de los insultos en la cancha

Rodolfo D'Onofrio - Presidente de River Plate 16-03.mp3

"En las redes permanentemente escriben y nadie se hace responsable, espero que en algún momento haya sanciones. Yo no contesto a eso"-"Nunca se planteó que se favorecida a Boca Juniors. El árbitro fue elegido por la AFA y River y Boca lo aceptaron. El fútbol es un juego con pasión y nada más."- Insulto a Mauricio Macri: "Es un disparate, me parece un absurdo pensar que el Presidente decide el arbitro para que dirija mal. Yo si fuera el Presidente me reiría, es la única manera de terminar con esto. Yo creo que se irá diluyendo"- Estatua para Mar celo Gallardo: "Yo lo quiero vivo sin estatua."-"Los equipos no es que juegan mal, sino que hubo una estrategia. Gallardo es muy trabajador, ideo algo y dio resultado."-"Todavía no vino nadie a comprar al Pity Martinez."-"Por parte de River no hay una organización para cargar a Boca en la cancha. Nosotros festejaremos solos la copa. Me dolería mucho si pasa"-"No grité los goles porque estaba al lado de Angelici"