Rodolfo Santangelo: "Si en mayo la inflación no es menor a 2% la recesión será peor"

El economista Rodolfo Santángelo habló en Novaresio 910 y dijo que "Está funcionando de acuerdo a lo previsto. Si el dólar se va sobre la banda, el Banco Central está autorizado a comprar. Bajó las tasas... Era "obvio" que iba a subir, es un modelo automático."



"Creo que en abril o mayo vamos a tener una inflación de 1,9 por ciento, creo que vamos a ir", afirmó.





Además, dijo que "es un plan de emergencia para frenar la catástrofe que teníamos a mediados del año pasado. Creo que no había alternativa a esto. Es un plan hasta el 10 de diciembre para ver si encontramos algo superador a esto."

Ante la consulta de qué sucederá si no baja la tasa de inflación, afirmó que "La recesión será durísima, no va a haber plata, no habrá tasas de interés."