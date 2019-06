Rodolfo Santángelo: "Sin moneda es muy difícil bajar la inflación"

- Inflación: "En julio va a comenzar a bajar la inflación, estamos en una meseta altisima, pero está costando mucho. Estamos lejos de la reactivación. Los brasileros tuvieron una inflación del 3 por ciento anual y les costó la reactivación"



-"Quizás se pueden vender más autos, por el subsidio, cuando se saca el subsidio vendes menos. Después en el Campo tenes buena cosecha, quizás buena temporada de turismo, o Vaca Muerta, pero reactivación no, porque el poder adquisitivo quedó más abajo y no hay créditos"



-"El corte de la emisión es el remedio que puso el Fondo en el plan rudimentario, pero está demorando en bajar. En un plan más serio se tendría que complem entar con algo"



-"En el verano hubo cosas que subieron mucho, como la carne, la luz, el transporte, pero en mayo no hubo nada puntual que aumentó, subió la prepaga pero nada más. Acá está claro que la devaluación del año pasado fue gigantesca. Argentina no tiene una moneda que cumpla todas las funciones. Sin moneda es dificil bajar la inflación"



-"Si no hubiera elecciones vería tranquilidad en el tipo de cambio, tasa de interés alta, no reactivación, baja de inflación, pero en el medio están las elecciones, entonces las cosas cambian. Los programas del Fondo son siempre igual"