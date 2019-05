Rogelio Frigerio confirmó que esta semana convocarán al diálogo a Cristina Kirchner

Rogelio Frigerio.mp3







-"La convocatoria a esta búsqueda de consensos básicos no debe excluir a nadie y por supuesto Cristina Fernández representa a una parte del electorado del país y debe formar parte de esta mesa".



-"Debemos tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas no van a formar parte de la discusión electoral, con qué cosas no se joroba".



-"Probablemente esta semana se convoque a la ex presidenta a título personal o a través de alguno de los miembros importantes del espacio político".



-"Todavía no nos sentamos a conversar así que es difícil plantear por sí o por no algo que no fue motivo de diálogo...(en referencia al acuerdo) esto intentó trabajarse sin que tomara estado público durante la semana pasada, pero lamentablemente se filtró y la primera reacción de aquellos que no habían sido convocados no fue la mejor; pero entiendo que en los próximos días vamos a poder dialogar con todos y que en ese diálogo vamos a encontrar un consenso mayoritario respecto a la necesidad de encontrar acuerdos básicos de gobierno".



-"Esto no es un contrato de adhesión, es el inicio de una conversación".



-"Después de mucho tiempo logramos un equilibrio del presupuesto, hay una maduración, ya se habla de equilibrio fiscal. Tampoco cae mal pensar en un acuerdo político".



-"Estuvo bien Miguel Ángel Pichetto, o las declaraciones de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, creo que estamos más maduros".



- Sobre acuerdos de Cambiemos con otros sectores: "Yo no descartó nada en el tema de ampliar la base de nuestro espacio. Lo que tenemos que ver es si tenemos coincidencia en proyecto de país"



-"Martín Lousteau es un político valioso para la Argentina y el Presidente Macri también lo considera, yo tengo muchas coincidencias con él".



-"Queremos terminar la gestión de la mejor manera posible, resolver los problemas de la gente e intentar que Argentina no vuelva al pasado".