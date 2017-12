Rogelio Frigerio: "Hubo un intento desestabilizador, pero triunfó la democracia"

Rogelio Frigerio - Ministro del Interior 19-12.mp3

"Pudimos transformar en ley la media sanción del Senado sobre la reforma previsional, somos un Gobierno con minoría y la sancionamos con ayuda de otros bloques. El Partido Justicialista propuso cambios y nosotros accedimos."-"Lo que pasó ayer en las inmediaciones del Congreso poco tuvieron que ver con la ley, la usaron los violentos para poner palos en la rueda al Gobierno, quieren desestabilizar. Hubo muchos periodistas y policías heridos."-"Quiero resaltar el trabajo de la policía de la Ciudad, que con mucho valor y capacidad pudo defender la democracia y que la ley sea debatida. Hubo muchos diputados que intentaron suspender la sesión, sin violencia."- La calle se divide en dos, los que fueron con palos y los que gol pearon las cacerolas: "Quedan pocos días para que termine el año y se termine la mentira de que el Gobierno quiere recortar los haberes de los abuelos. Se votó el 82 por ciento móvil para la mínima. Hay mucho por hacer para tener un sistema previsional sostenible y con haberes jubilatorios justos."-"La ley de reparación histórica analiza cambios en seguridad social."- "El sueldo mínima va a subir y esto tendrá impacto en las jubilaciones."Luis Novaresio, conductor: "Dijeron que no iba a haber reforma previsional y la hicieron, que no recortarían a los jubilados, les dan un bono, si no salia iba por DNU, para mí fue no ser sincero."