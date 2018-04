Rogelio Frigerio: sobre la meta inflacionaria del 15%: "enero y febrero fue difícil, no va a ocurrir en el resto del año"

Rogelio Frigerio - Ministro del Interior 20-03.mp3

"Me enojo cuando jugamos mal en River. Lo cargué a Mauricio Macri, se la banca porque él carga cuando gana."-"Tengo decepción y bronca por la liberación de Cristobal López y Fabian De Souza, lo que molesta es el cambio de caratula. Acá hubo una defraudación al Fisco"-"No quiero meterme en analizar el fallo, nosotros debemos ser respetuosos en la independencia de la Justicia. Vamos a apelar porque es dinero de la gente"- Despenalización del aborto: "Estoy a favor de la vida y el debate, el Congreso es el lugar para hacer el debate.& quot;- Encuentro del kirchnerismo en San Luis: "Yo entiendo que hay en algunos la idea de replantear lo que hizo el Peronismo y construir un peronismo republicano, son dirigentes con responsabilidad, y también tenes dirigentes que quieren complicar al Presidente Mauricio Macri y nos llevaban a ser Venezuela."- Existen las cibertropas a favor del Gobierno: "No, no creo que existan."- Ayer Amnistía presentó un informe demoledor: "No es una política de Gobierno. Se tienen que arbitrar las medidas, dejame leer el informe y después me comunicó con esa organización."- Inflación: "Vamos a trabajar para cumplir una inflación del 15 por ciento, estamos bajando la inflación. La idea es en el 2020 tener una inflación de un dígito."ESCUCHA LA NOTA ACA!