Rogelio Frigerio: "Si hoy Moyano moviliza mucha gente, mañana no pasa nada"

Sobre la marcha, qué pasa mañana: "No pasa nada mañana, la justicia no se sentirá presionada, seguirá con sus investigaciones, lo lógico es que todos seamos iguales ante la ley. Hay algunos que creen que vivimos en la Argentina de hace dos años donde había privilegios"- "El tema de Moyano no es nuestro, la Justicia lo investiga, nosotros no marcamos los tiempos de la justicia, no podes escudarte en una marcha para no ir. La sociedad no quiere marcha ni paros, quiere progresar y necesita que al Gobierno le vaya bien"-"Nosotros tuvimos un vinculo de trabajo con Moyano en la Ciudad, él cambio, no nosotros"-"Nosotros no lo perseguimos a Moyano, en esta Argentina no se persigue a nadie."-"Nosotros queremos imponer el cambio cultural de que todos somos iguales ante la ley- Ven posible tener vinculo con Moyano?: "Sí, él está en un gremio y nosotros conversamos con todos. Yo no descarto reunirme con Moyano."-"La intención de Moyano es presionar a la justicia, entonces es dificil sentarse a trabajar."Candelaria de la Sota, columnista: "Usted habla de transparencia, después del episodio Valentía Díaz Gilligan, qué pasará con Luis Caputo?"Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Todos los funcionarios están a disposición de la Justicia, está la oficina Anti Corrupción también."- Insultos a Mauricio Macri en River Plate: "No lo sufrí, pero fue una situación incomoda. En la cancha es fácil sumarse a esa conducta. Todos tenemos que lle var tranquilidad respecto a este tema, para que no haya violencia. El que crea que Mauricio Macri es parte de una conspiración en contra de River está muy mal, es una locura."-"El arbitraje fue muy malo en el partido."-"No va a cambiar nada con el acto de hoy, es un día perdido, no tiene sentido la marcha. Tenemos récord histórico de trabajadores registrados, con una temporada récord de turismo. Independientemente que hay gente que le va mal, y que hay que hacer muchas cosas por la inflación."-"Si tenemos los papeles en regla y creemos que las cosas las hicimos bien que se presente en la justicia y retomemos el dialogo"-"No sé si Moyano tiene los papeles en regla, la Justicia lo debe investigar."NOTA DESGRABADAAUDIO DE LA NOTA