Romero Victorica: Caso Nisman "Diego Lagomarsino cuanto menos es participe necesario de la maniobra"

El fiscal Taiano citó a indagatoria a Diego Lagomnarsino: "Todavía no fui al juzgado, lo que sé es por el programa de Alejandro Fantino. Siempre sucede que la información la tienen ustedes y después se da. Seguramente cuando llegue a Comodoro Py me encontraré con este pedido"-"Yo siento una enorme sensación de grieta, fue mucho el tiempo que se trabajó en diferentes aspectos, no para llegar al dictamen, sino a lo que nosotros teníamos probado en el expediente. Acá tenemos que saber qué pasó, cuando y cómo."-"El qué pasó es que le pegaron un balazo a un fiscal de la Nación en un contexto y circunstancias especiales. Nosotros a partir de las per icias de sus manos lo teníamos claro, luego la pericia de gendarmería lo comprueba. Se dice que el fiscal no utilizó las manos, entonces hubo otra mano, eso se llama asesinato."