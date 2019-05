Rosana Bertone: "Cristina Fernández asume un rol de conducción que quizás en el pasado no había tenido"

- "Me enteré de la fórmula Fernández - Fernández como todos los argentinos, con el video. Todo el mundo sabe que soy amiga de Alberto Fernández, que hace pocas semanas estuvo en Tierra del Fuego porque nosotros hicimos Unidad Fueguina".



-"No sabía nada, fui a la reunión del Partido Justicialista porque soy vicepresidente a nivel nacional, obviamente que estábamos esperando decisiones, pero esto nunca lo hubiese imaginado... y la verdad que me gustó".



- "Todos somos peronistas y si hay algo que nosotros en esta instancia deberíamos hacer es estar todos juntos; tengo una excelente relación con Miguel Ángel Pichetto, las divisiones nos han hecho mucho mal a los peronistas; se puede hacer política respetando al que piensa diferente".



-"Cristina Fernández asume un rol de conducción que quizás en el pasado no había tenido; interpreto esto como un acto de grandeza y de generosidad, porque demuestra que quiere salir de la grieta y además como un acto inteligente, al no permitir que se de la situación que se dio con Lula Da Silva en Brasil, que tardó tanto en definir su sucesor en una situación complicada".



-"Cristina mira la política nacional e internacional, está mucho más arriba de lo que puede estar un gobernador".



- Si ganan, como ves a Alberto Fernández?: "Yo considero que Alberto Fernández va a gobernar, es una persona que tiene liderazgo, lo vimos con Néstor kirchner, es una persona que Cristina Fernández respeta. Cristina Fernández ya fue dos veces presidente de la Nación&q uot;.



- Sobre las declaraciones de Mauricio de volver al pasado: "Yo creo que más que esto no podemos destruir el país, el aparato industrial y productivo de la Argentina es similar al 2001. Esto es una agonía".



-"De esto igual no se sale fácilmente, pero se está haciendo largo"



-"En junio tenemos elecciones en mi provincia, formamos Unidad Fueguina, con diferentes espacios políticos, entendimos que debíamos unirnos para defender la soberanía de la provincia, las empresas, defender los puestos de trabajo y nuestra industria, el mercado interno debe ser importante".