Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego: "Vamos a defender los derechos de nuestra gente"

La gobernadora de Tierra del Fuego apuntó contra las medidas económicas del Presidente en Novaresio 910, y declaró: "No nos podemos hacer cargo de las malas decisiones económicas de Mauricio Macri".





La puja interna con las decisiones del Gobierno: "Hacemos muchísimo esfuerzo para pagar los sueldos y no cortar las cadenas de pagos. Nos deben 500 millones de viviendas ejecutadas, y ahora nos afecta este golpe con los decretos"





Su gestión en Tierra del Fuego: "Me ha costado muchísimo recuperar la paz social"





Sobre los dichos de Lacunza: "El lunes vamos a judicializar las provincias petroleras el establecimiento de un precio fijo en el petróleo, y los decretos del monotributo y Ganancias"





Acusados de entorpecer la tarea del Gobierno, responde: "No buscamos desestabilizar a nadie. No es el espíritu de los gobernadores, sobre todo de los peronistas. Que no se nos acuse de poner palos en la rueda"





Por último, agregó: "No podemos estar todo el tiempo en una situación de zozobra"