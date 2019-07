Rosana Bertone: "No podemos creer que Macri conserve aún un 30%"

Rosana Bertone, Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, habló con Luis Novaresio sobre la reunión entre Alberto Fernández y los gobernadores peronistas.





Repasá las frases de la nota





-"Tenemos mucho frío, tuvimos que sacar el hielo de las veredas de las escuelas. Estamos más fríos que en la Antártida. En el invierno tenemos frío y se acorta la luz"



-"Nosotros hacemos una inversión muy grande en calefacción, subsidiamos la conexión en las casas. Sin energía no se puede vivir"



-"Yo sentí, desde que se anunció la candidatura de Alberto Fernández, que nos comunicamos y dijimos, la gran mayoría de los gobernadores, que es nuestro candidato. La reunión de ayer fue positiva Alberto Fernández agradeció y lo miró como un verdadero puesto de trabajo, no electoralista"



- Sobre la declaración de Miguel Ángel Pichetto: "Yo no puedo guiarme por lo que pasa en mi provincia, pero no percibo que ganen en primera vuelta. Yo veo que hay una perdida constante de puestos de trabajo, en todas las provincias, muchas pymes cerraron y todos dijeron que la gente perdió la capacidad de consumo por la inflación, la inversión que se debe hacer en salud porque la Nación dejó de enviar vacunas produciendo un daño a futuro, a las provincias nos cuesta comprar medicamentos, lo explicó muy bien Manzur. Nos debemos hacer cargo desde los hospitales públicos por lo que el PAMI no cubre. Alberto Fernández dijo hagamos un punteo de todos los temas, economía, puestos de trabajo y obras. Escuchando a mis colegas está dificil, no podemos creer que Macri conserve aún un 30 por ciento"