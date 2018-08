"Rossi dictó su fallo interpretando la ley"

-"Yo nací donde ocurrió el hecho de Micaela, como me pasó en el caso de Fernanda. En los dos casos me tocó integrar el jurado de enjuiciamiento. Antes de que se dé el jury estaba indignado por lo que habría hecho el juez. Cuando comienzo a ver las pruebas y la denuncia, se ve los huecos en la ley y la deficiencia de servicio penitenciario. El Juez Carlos Rossi se ajustó a la ley"



-"Yo fundé mi voto por las pruebas en el expediente. Rossi fue dictando su fallo de acuerdo a la ley."



-"Habría que modificar la ley. El Juez no hizo caprichosamente lo que se le dio la gana."



-"Con la reforma de la ley, las personas que cometen delitos sexuales no pueden tener mas salidas transitorias. Cuando Rossi libera a esta persona se pasa al Patronato de liberados, que debe ejercer los controles."



- Qué dice su familia?: "Usted me responsabiliza a mí?. A mí familia le expliqué, no se puede echar a un juez por lo que dice la prensa y no ajustarme a derecho."



- Pensó en el padre de Micaela García: "Sí me preocupó, pero no se lo podía condenar."





