Sandra Valacco - cuñada del submarinista Cristian Ibáñez : A Oscar Aguad: "Le digo que tenga tacto y respeto por la gente"

Sandra - cuñada del submarinista Cristian Ibáñez 05-12.mp3

"Anoche no lo vi, lo escuché esta mañana, me parece desubicado ir a dar ese tipo de noticias en la tele. Primero debería hablar con las familias."-"Nosotros a pesar de ser una familia de mucha fe sabemos lo que pasa, pero hay gente que está en la Base. Desde el primer día que la comunicación es mala."-"Un jueves nos dicen que explotaron, otro jueves que no lo buscaban, previo a decir que los iban a buscar, ahora no sé que pretende, que vaya a la Base y hable."-"Yo me tengo que ir a trabajar, mi hermana no va a la Base, mi sobrina aún no sabe que su papá se murió, ella cree que lo están buscando. Cada uno en su casa, es un sufrimiento de a poco. Es un bajón, acá estamos en un limbo, en una espera."- Le queres decir algo al Ministro Oscar Aguad: "Nosotros no somos una familia de la Armada, la Armada tiene sus códigos y sus cosas, los presidentes pasan, este Ministro no tiene mucha idea, es un balde de agua fría, no tiene idea de nada, esa sensación tengo. Lo que le digo es que tengan respeto. Al Presidente le pido que busque la transparencia para las familias. No tienen idea de como es la Armada. Le digo que tenga tacto y respeto por la gente porque están sufriendo."