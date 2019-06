Santiago Cafiero: "Al FMI le manifestamos nuestra voluntad de pago"

Repasá las frases de la nota





"Imagino que Antonio Cafiero estaría con Cristina Fernández porque está todo el Peronismo"



-"Nosotros al Fondo le dijimos que vamos a crecer y somos un espacio que siempre paga sus deudas. Alberto Fernández recordó la relación que tuvo él con el Fondo".



-"Los objetivos de baja inflación, desocupación, pobreza, es compartido, y le dijimos que este Gobierno estaba equivocando el camino, que el programa económico no era bueno. Se puso tensa la reunión cuando le recriminamos que no estén alertando sobre esto, y no cumplan su carta normativa"



-"Yo creo que el Fondo está evaluando que sobrestimó metas, dejándose engañar por el entusiasmo de un Gobierno que es improvisado"



-"Nos escucharon con mucha atención, le mostramos con nuestro equipo de economía el perfil de endeudamiento del país, la fuga de capitales que se está dando"



-"El Ministro de Economía lo pone Alberto Fernández, probablemente hable con Cristina Fernández, pero no lo pone ella. La campaña está coordinada, es heterogéneo por el pedido de los argentinos, como Matías Lammens, Sergio Massa. Alberto Fernández es el candidato del Frente de Todos"



-"Cuando Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Peronista, se va sólo con Mauricio Macri, arregla la de él, es un estadista, y cuando lo hace Sergio Massa es un traidor. Es la Argentina agrietada"



-"Si gana Alberto Fernández no se vuelve al cepo porque fue una mala política, el tema es que Mauricio Macri dio como solución endeudarnos y no sabemos como pagar. Si viviera Antonio Cafiero votaría Fernández- Fernández"