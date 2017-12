"Se corre el rumor de qu la búsqueda se va a terminar la semana que viene"

Alicia - Esposa de un Tripulante del Ara San Juan 15-12.mp3

"Después de un mes sigue todo igual, nadie sabe qué pasó. No nos dan información. Yo no quiero hablar con nadie. Sólo sabemos lo que saben ustedes por parte de gacetillas e informes."-"Los familiares tenemos la sensación que no los quieren encontrar, no importa la vida de la gente."-"Los rumores que corren es que la búsqueda se termina la semana que viene. La Armada está preocupada a quién le echan la culpa, si es Luis Enrique López Mazzeo o Claudio Villamide"-"Queremos saber qué pasó, necesito darle una respuesta a mis hijos."