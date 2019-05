¿Será que el 1º de mayo podremos plantear un acto de generosidad?

Editorial Luis.mp3







Quiero pensar sinceramente en la cantidad de gente que no tiene laburo. Estamos viviendo en un país injusto, donde la mayoría de las personas viven en la pobreza. Lo único que pido es sentarse a decir, no como para lavar responsabilidades pero los últimos años no han sido buenos en materia de respuestas a las condiciones más importantes para vivir. En otros tiempos se dijo que hay que ampliar la base de negociación. Ayer Lousteau dijo que no pertenece a Cambiemos. Los que soñaban la fórmula Macri - Lousteau... nada. no Existe.





Luego quedé impresionado por la foto que se mostró ayer. Ayer Vidal salió a jugar fuerte. Un día más que se ratificó la candidatura de Macri. Hay una foto que twitearon desde la cuenta de Casa Rosada, donde están Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Santillli... Son todos del PRO. NO hay un solo radical. No digo alguien que amplíe la base.





"Estamos trabajando para la reelección" dice el posteo. ¿Será que el 1ero de Mayo podemos plantear un acto de generosidad?