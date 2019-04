Sergio Berensztein: "El Gobierno está en una situación incomoda porque aparece debilitado el liderazgo de Macri"

-"Ojala los problemas de Argentina sean sólo nombres propios, no hay cuestión de magos, pero es cierto que el Gobierno está en una situación incomoda porque aparece debilitado el liderazgo de Mauricio Macri, muchos creen que María Eugenia Vidal puede ser más competitiva ante Cristina Fernández"



-"La segunda cuestión es que muchos dudan de la candidatura de Cristina Fernández, Macri y Cristina son los dos candidatos de la crisis económica. Cristina generó las condiciones y Macri hizo todo para que explotara".



-"Yo creo que es baja la posibilidad que Cristina sea candidata, pero no imposible. El tema es que se necesitan los dos para ser competitivos"



-"María Eugenia Vidal ti ene un trabajo importante hasta con intendentes kirchneristas. Las decisiones políticas se toman de acuerdo a lo que tienen, qué gobernador acompañará a Cristina Fernández, no puede estar sin el PJ"



-"Me encantaría un estadio único de Boca Juniors y River Plate. Lo pondría en un lugar que no moleste a los vecinos, yo vivo en Núñez y es un lio los días de partido"