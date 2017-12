Sergio Berensztein: "El gobierno tiene que explicar que paso que el año pasado hablaba de reparación històrica y este año dice que el sistema no da màs"

Sergio Berensztein - Analista político 19-12.mp3

"Ayer se deliberó una propuesta conflictiva y polémica del oficialismo, después vimos una reacción violenta de grupos marginales, tuvieron un intento de desestabilización. El Gobierno no tuvo capacidad de explicar por qué esta reforma, por qué ahora y por qué se resuelve."-"Si ayer este proyecto hubiera sido respaldado por notables no hubiera ocurrido."-"El Gobierno debe explicar por qué el año pasado habló de la reparación histórica de los jubilados y ahora descubri&oacut e; que la formula es mala. Acá hubo cálculos egoístas del Gobierno nacional, nadie es inocente en el desastre que vimos estos días."-"La crisis no ha terminado, tenemos que ver como sigue, tengo la sensación que se quiere volver a la calle. La CGT debe explicar el paro, algunos dicen que el paro fue para controlar el conflicto. Quisiera saber si esta expresión es sólo en Buenos Aires."-"Ayer vimos una expresión de la Argentina tumbera, se movilizaron grupos vinculados al camino de la droga."