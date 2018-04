Sergio Berensztein: "Estamos viviendo una crisis económica no severa "

Sergio Berensztein - Analista político 23-04.mp3

"Me gusta mucho la selección y me preocupan los lesionados."- "Mirando fríamente los números se ve que esto le cuesta al Gobierno por la opinión pública pero no es una crisis severa, cuando uno mira al mediano plazo la gente aprueba al Gobierno y a Mauricio Macri. Sigue siendo en América Latina el tercer presidente con mejor imagen"-"Más allá del costo que trae las tarifas, aún no está mal. Estos aumentos impactan en los sectores medios, que es el núcleo más afín de Cambiemos"- Como Cambiemos no es una coalición del Gobierno cuando pasan las diferencias con Elisa Carrió y Radicalismo es dificil. Dentro del Gabinete de Macri no hay una coalición del Gobierno. No es innovadora las diferencias con Carrió"-"Alfredo Cornejo también se siente más fuerte, pero no hay crisis en la Coalición. Cuando tienen que hacer un proceso electoral se acaban las diferencias, hay margen de maniobra para mostrar diferencias en gestión pero juntos para construir poder."