Sergio Berensztein: "La competencia hace a Macri un candidato poco atractivo"

Sergio Berensztein, analista político, habló con Mariana Contartessi sobre los rumores que plantean la posibilidad de que Mauricio Macri y Cristina Kirchner no se presenten como candidatos a Presidente.





Repasá las frases de la nota:





-"La Coalición Cambiemos que fue muy exitosa en el 2015-2017, como consecuencia de la crisis económica, y el malestar que produjo en su electorado porque los votantes de cambiemos tienen un porcentaje que lo apoya, pero un 56 por ciento no, tiene internas. Ahí se comprende por qué el radicalismo y miembros del Pro especulan en otras candidaturas".



-"Mauricio Macri sufrió la caída significativa y aumentaron las chances de Cristina Fernández".



-"Cambiemos siempre tuvo interna con los radicales porque ven que no tuvieron el lugar que debían tener. Cambiemos fue una coalición electoral, no de gobierno".



- "Hay incertidumbre política, Cristina Fernández y Mauricio Macri se necesitan. Si la grieta se resuelve por otro lado, no tendrán la misma competitividad"



-"Cristina Fernández no resistiría una nueva derrota, pero un triunfo de Cristina Fernández traerá una crisis muy profunda, tendrá un crisis financiero terrible"