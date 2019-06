Sergio Berensztein: "No me importa quién gane las elecciones, sí que se organizó la política"

Sergio Berensztein.mp3







Sergio Berensztein, analista político, habló con Luis Novaresio sobre el análisis de los últimos movimientos previos al cierre de las listas.





Repasá las frases de la nota





-"Tenemos una oferta muy diversificada, tres frentes que apuntan al centro, y grupos dedicados a ciertos temas, una oferta muy clavada en el centro que es Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, centro derecha Mauricio Macri- Miguel Ángel Pichetto y centro izquierda Alberto Fernández y Cristina Fernández; y luego José Luis Espert, Gómez Centurión más extremos. La sociedad necesita una oferta diversificada para que todos tengan qué votar"



-"El primer problema de Mauricio Macri es la crisis económica, desde abril del año pasado la sociedad está muy afectada, incluyendo al votante de Juntos por el Cambio, por eso el Gobierno intentan reactivar el consumo".



-"El electorado de Lavagna lo perjudica a Macri, después lo de Espert y Gómez Centurión veremos hasta donde llegan".



-"La suma de Pichetto para el Gobierno significó energía, se muestra amplio".



-"No se necesitan candidatos jóvenes para seducir a los jóvenes. Los chicos tienen una lista de prioridades diferente a nosotros, para ellos la importancia es la cuestión ambiental, derechos, género, despenalización del aborto".



-"No sé quién ganará, lo que si destaco es que la política se está reorganizando, busca consenso, está más ordenado. Me interesa que cada uno vote lo que quiera, es importante que funcione el sistema político"