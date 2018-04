Sergio Berni: "No tengo duda que Chocabar va a tener inconvenientes judiciales"

Sergio Berni - senador bonaerense 14-02.mp3

"Patricia Bullrich dijo que cambió la doctrina en el tema de la fuerza de seguridad, ahora de ahí que un juez interprete lo que dijo la Ministra y lo tome como tal es otra cosa. La frase genera revuelo pero tiene un contenido muy vacío"-"Yo creo que lo que hizo el policía no fue una acción que se ajusta a derecho, primero hiere a la persona y luego lo ejecuta, pero no me parece mal lo que dice la Ministra, lo que sí me parece es que los jueces deben ajustarse a derecho. No tengo duda que Chocabar va a tener inconvenientes judiciales. Lo que deja en claro el caso Chocobar es que no hay un buen entrenamiento a la hora de actuar."-"Todos los policías piensan que fue errado. Chocobar actuó de manera excesiva. Para mí fall&oacu te; el entrenamiento policial, hablo de un policía local, el Federal está preparado."-"Un policía no puede tirar por la espalda. Para mí fue un exceso en la legitima defensa, igual habría que ver si fue atacado."-"Soy senador de la provincia de Buenos Aires. Veo una crisis de dirigentes del peronismo, no del Peronismo."- Declaraciones de Eugenio Zaffaroni: "Me cuesta entenderlo, fue un juego de palabras con repercusión mediática."NOTA DESGRABADAAUDIO DE LA NOTA