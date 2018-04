Sergio Berni: "Son unos cínicos y mentirosos"

Sergio Berni - Ex secretario de seguridad 26-04.mp3

"Marcelo D' Alessandro debe ser secretario de seguridad de otra Ciudad, usted no sabe lo que fue la Autopista La Plata- Buenos Aires, ayer estuvieron los de Suteba, Panaderos, los ferroviarios despedidos. La gente piensa irse de las oficinas del centro. Es mentira lo que dice el secretario de seguridad porteño como lo que dijo Esteban Bullrich de las tarifas"-"La Constitución no te ampara al cortar la calle, al contrario te habla de transitar libremente. Horacio Rodriguez Larreta decía que se terminaban los piquetes cuando tenía la policía, le traspasamos la policía, lo recursos y lo único que se hizo es duplicar la imposibilidad de transitar en la Ciudad"Luis Novaresio, conductor: "Docentes cortan Av de Mayo y Bolivar, y yo apoyo su reclamo, ahora se puede cortar todo. Algunos funcionarios se creen periodistas"Sergio Berni, ex secretario de seguridad: "La obligación de policía de la Ciudad es ver como se garantiza la posibilidad de circular libremente"Cuado uno escucha mentira y cinismo nos da bronca y queremos expresarnos. La única verdad es la realidad, como decía Perón."AUDIO DE LA NOTA