Sergio Buenanueva: "Cada vez que hay un problema sacuden a los Obispos"

"Me sorprendió el tema del sueldo, yo he escrito algunas cosas en Facebook. Como es dinero del Estado yo debo explicar, no es un sueldo y tengo el deber de explicar que hago con eso."-"Los Obispos residenciales recibimos 42 mil pesos, no recibimos los 46 mil porque hacemos un ahorro en conjunto. Por ejemplo el Episcopado pagó mi operación de la vista. El dinero se usa para toda la diócesis."-"No hay carga social, ni es para la jubilación, por eso no es un sueldo. Es un aporte del Estado."-"La mayoría de los curas recibe una asignación de la Comunidad que están. Una jubilación mínima."- Declaraciones de Monseñor Aguer: "Un legislador pregunta por la part ida del presupuesto nacional que ellos ya habían aprobado. Cada vez que hay un problema sacuden a los Obispos. En un momento del conflicto con el kirchnerismo, un diario cercano a ellos, hizo lo mismo y genera bronca en la sociedad"-"Estamos dispuestos a discutir, el proyecto de la Diputada Carrizo habla de sueldo, y no me parece que se reciba un sueldo del Estado. El Estado que sea el ente recaudador de lo que la gente da."-"Los católicos recibimos dinero pero las provincias y municipios ayudan a otros cultos religiosos."-"Yo tengo cuatro empleados, las parroquias aportan dinero para sostener el Obispado."AUDIO DE LA NOTA