Sergio Lello Sánchez: "Fellner está acusado de ser el organizador de una asociación ilícita"

-"El pedido de detención de Eduardo Fellner tiene que ver con una causa donde está acusado con otros funcionarios y Milagro Sala de integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado, por no haberse construido alrededor de 2 mil vivienda, y otras hechas de manera defectuosas"-"Yo estoy en Buenos Aires firmando un convenio con Germán Garavano, aún no han dado con él, Fellner está acusado de ser el organizador de una asociación ilícita y participe del fraude del plan de vivienda. La jefa de la organización sería Milagro Sala. Además se deriva de una investigación de AFIP."-"Se plantea la detención por la sospecha de fuga, ya que el ex gobernador ten&i acute;a muchos viajes a Panamá."