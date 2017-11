Sergio Maldonado: Caso Maldonado: "El mayor aprovechamiento lo tuvo el Gobierno"

Sergio Maldonado - hermano de Santiago Maldonado 16-11.mp3

"El médico forense de la policía Federal vino a tratar de consolarme cuando encontramos el cuerpo de mi hermano, y a la hora de salir de la morgue publicó la foto.Partiendo de esa base queda el ejemplo de por qué no confiamos en nadie. Es dificil pedir justicia cuando la gente que debe investigar estuvo siete veces en la zona donde estaba Santiago."-"Yo no salí a decir quiero que sea desaparición for zada, ni sabía que existía. Yo no militaba en los derechos humanos."-"Yo de acuerdo a los informes, a los testigos de la Comunidad Mapuche, en mi análisis entra gendarmería cuando no debía entrar, reprime, yo sé que Santiago no se iba a meter al río, los testigos dicen que mi hermano se entrega. Mendez dice que se fue a llamar por teléfono, que luego entró más gente, nadie llegó al río y después en la foto hay varios, después declaraciones políticas (de Elisa Carrió), hacen que yo sospeche más"-"El 24 sólo estarán los estudios forenses, el cuerpo no presentaba violencia, pero cómo murió. Igual muchas cosas no se sabrán. Fueron 400 efectivos que no lo vieron, entonces habría que echarlos."