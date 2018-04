Sergio Palazzo: "El Gobierno subestimó la inflación"

Sergio Palazzo - secretario general de la Asociación Bancaria 17-04.mp3

"La inflación es dificil de domar y hay un pronostico equivocado de la gestión de Mauricio Macri o mala praxi s en algunos casos, o mintieron por estar en campaña electoral."-"Me parece que se subestimó el tema de la inflación, si avanza en un tema de tarifas y los subsidios, iba a dar un tema inflacionario, los economistas le tendrían que haber avisado. Si liberas el dólar los precios aumentan. Los economistas le advirtieron y Macri mintió, o no?-"Hay necesidad que los trabajadores regulen su salario para no dar inflación, pero no tienen esa firmeza para que los empresarios no aumenten los precios"-"Yo creo que el gobierno sabía, se supone que tienen los prestigiosos economistas, asesores. La inflación iba a ser un problema con una política de ajuste tarifario y quita de subsidio. Con una devaluación si no se controlan los precios para esto"-"Nos han ofrecido reducir a 50 por ciento el día del bancario, eliminar una bo nificación y un 15 por ciento entre tres cuotas sin clausula gatillo. En esos términos es inaceptable, porque se eliminan rubros y el aumento es bajo, el Banco Central habla de una inflación de 20.4 por ciento"-"Hubo reuniones con algunos presidentes de Cámaras y Bancos, hay Cámaras que están de acuerdo con nosotros. El paro es por las negociaciones negativas. La Banca extranjera es la más complicada."-"Estamos más cerca con la gente Adeba y ABE y lo más duros son los Bancos extranjeros y la Cámara Abappra funcionarios nacionales , no provinciales. Los empresarios quieren más rentabilidad con apoyo del Estado."ESCUCHA LA NOTA