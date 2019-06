Sergio Palazzo: "No creo que haya internas con la fórmula Fernández-Fernández"

- Formula de Frente por todos: "Buscamos constituir una mesa sindical de apoyo a la fórmula; y buscamos conversar con ellos, para la incorporación en los equipos técnicos que formulan las propuestas de gobierno de las áreas respectivas de cada uno de los sindicatos".



-"La fórmula de Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri es la consolidación de un pensamiento político e ideológico, de las políticas que nos llevaron hasta donde estamos. Pichetto y Macri expresan lo mismo".



-"Se encierra en sí mismo Macri en la formula, el otro espacio está más abierto. Yo he tenido una visión critica respecto a Pichetto, no es de mis favoritos"



-"Yo percib&iac ute; que Cristina Fernández cambió, está predispuesta a escuchar y ampliar las bases, fue un gesto de grandeza y responsabilidad institucional no ponerse ella primera en la formula"



-"Siempre hay dirigentes gremiales en las listas. Yo no quiero participar en una lista, salvo si alguien quisiera."



-"Creo que el grueso de los dirigentes que no estaban ayer en la foto, pero integran el consejo directivo de la CGT, van a integrar el espacio de Roberto Lavagna, otros estarán en el espacio Fernández- Fernández. Le haría bien al movimiento obrero lograr una unidad más amplia".



- "En la Conferencia de prensa de Sergio Massa vimos a Carlos Acuña, Héctor Daer quien ya se expresó a favor de la formula, estaba Antonio Caló".



-"Massa será parte del acuerdo, se va a respetar que el acuerdo con Sergio Massa es una coal ición de partidos, se incorpora el Frente Renovador, sus propuestas serán atendidas. No sé el cargo, eso lo manejará Massa con la gente de la formula".



- "No creo que haya internas, no es que tenga información. Es un espacio de entendimiento".



- Podría ser la formula Alberto Fernández- Sergio Massa: "No lo veo posible"



-"Nosotros tuvimos un adelanto hasta junio en el tema paritaria, esperaremos. La Cámara llevó al Banco Central un requerimiento de abrir los Bancos en otros horarios, eso nos preocupa. Se contradicen, ellos nos quieren quitar beneficios a los trabajadores"



-"Nosotros tenemos un régimen horario, que es de lunes a viernes, por eso no se puede abrir los sábados. Por los cierres de caja se decide cerrar a las 15hs, y la mayoría de las operaciones son de transferencia"



-"Para los jubilados se puede ampliar el horario, como establece la resolución del Banco Central"



Mariana Contartessi, columnista: "En la foto de ayer estaban todos con la V de la victoria, menos Palazzo, que es radical"