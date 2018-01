Sergio Palazzo: 'Yo no me sumo al pedido de renuncia de Jorge Triaca'

Sergio Palazzo - Secretario general del sindicato bancario 30-01.mp3

"No me parece que le sume, hay cosas más importantes que la que dispuso ayer, más allá de ese gesto de transparencia que se quiere dar. Me preocupa más que el hermano del Presidente blanquee 600 millones de pesos que que haya un funcionario que sea pariente de otro".Paro en el Banco Provincia: "El Gobierno no está dispuesto a rediscutir ningún aspecto de la ley, sólo aspectos reglamentarios. En función que no hubo avance y se terminó la conciliación obligatoria, se dispuso un paro de 48 horas para este jueves y viernes y de 48 horas para el jueves o viernes de la próxima semana".Paritaria bancaria: "Nuestro convenio colectivo en materia salarial termi nó el 30 de diciembre". "Estuvimos en charlas durante todo enero". "El sector empresario sólo ha ofrecido un 9% de incremento salarial, nosotros lo hemos rechazado". "El jueves hay un plenario de secretarios generales de todo el país donde seguramente se dispondrán medidas de fuerza en todo el sistema financiero". "Nosotros no creemos que la inflación sea del 15%". "Es un acto de provocación casi, han buscado el conflicto". "Es más un apriete que otra cosa". "Nosotros hemos sido pacientes y no hemos respondido. Hemos llevado distintas propuestas". "Ninguna ha sido contestada por el sector empresario, sólo van y repiten robóticamente 9%".