Sergio Sasia: Protesta del 22 de febrero: "Nosotros no vamos a participar de esa convocatoria"

Sergio Sasia - Secretario General Union Ferroviaria 06-02.mp3

"Nosotros no vamos a participar de esa convocatoria". "Lo tomamos con tristeza porque es la fotografía que se ve hoy de la realidad del movimiento obrero". "Debemos dejar el personalismo de lado. Encontrar un factor convocante que es el debate de un proyecto". "Cómo nos sentamos con camioneros y los muchachos marítimos a debatir y presentar en el Congreso una ley federal de transporte". "Hay cosas coyunturales esenciales que faltan debatir dentro del movimiento obrero para tener una CGT unidad, fuerte y responsable".Sobre la CGT: "Si todos dejamos los personalismos de lado y apostamos a los rebajadores y al desarrollo del país, podemos llegar a concretar a un programa". "Hay que prio rizar la responsabilidad y el diálogo constructivo". "Hay distintas vertientes en el arco sindical".Marcha: "Es un reclamo de un sector que después se generalizó. Los convocantes sabrán cuál es el real motivo de esta marcha". "Con la marcha no se solucionan los conflictos de los trabajadores'Gestión de Macri: "Hay cosas que hay que llevar al debate. Ha habido pérdida de puestos de trabajo". "No puede ser que el jubilado cobre lo que cobra". "Pero del lado nuestro tenemos que hacer la autocrítica que no generamos propuesta alguna".