Sergio Terrón: "Está totalmente cerrada la instrucción,el detenido es el autor del abuso y homicidio"

"Yo no tengo dudas que Varela es el culpable del crimen de Camila, por las pruebas que tengo. Me da la impresión, sin tener las pericias, que él comprendía lo que hacía."



-"Este hombre no reconoció lo ocurrido, además no lo pude interrogar hasta que no tuvo un defensor oficial. Lo que tenemos hasta ahora es que la niña fue interceptada por él, llevó a la niña a la casa. La bicicleta estaba en una habitación donde la abusó y la mató."



-"Este señor se mostró esquivo a que entre la policía, revise la casa y al llegar al baño encontramos a la niña en la bañera. Además de encontrar sangre en sus manos, él tiene lesiones de que la nena se defendió."



-"En Junín hay indignación, bronca, lo que siempre tratamos es que comprendan que la policía está trabajando. Era dificil trabajar con las agresiones"



-"Por suerte no ingresaron a la vivienda y la escena fue preservada, pero no dejaban ingresar a científica y médicos."



-"Varela hace 4 meses que vive en el barrio, vivía enfrente, nadie sabía que era un monstruo."



-"La pena máxima que le corresponde es prisión perpetua"