Sergio Uñac: "No voy a ser candidato a Presidente. Mi horizonte está en San Juan"

Sergio Uñac, Gobernador de la Provincia de San Juan, habló en Novaresio 910 y dijo que "Acaban de pasar las primarias para la candidatura a gobernador y mi horizonte está acá. Es un orgullo lo que me ha pasado ayer; y analizo con preocupación la situación nacional, pero nada más que eso, porque mi horizonte está en la provincia de San Juan".

Además, dijo que, agregó.- "Yo creo que hay que hacer esfuerzos para lograr un consenso, lo hicimos en San Juan y nos fue bien, además es el mecanismo, hay menos desgaste, se trabaja en un modelo".-"No descartaría a nadie como candidato; Marcelo Tinelli es una persona sumamente conocida y está preocupado en serio por la situación del país... creo que ese sentimiento genera algún esquema de diálogo. Porque si la situación no está bien el empresariado no va a invertir, como viene pasando".-"La posición del presidente me sorprende, no sé si el dirigente que tiene que llevar tranquilidad a su comunidad deba ponerse nervioso, creo que hasta en los peores momentos, quien conduce debe persuadir y no enojarse".Sobre la situación de la economía, dijo que- Sobre dichos de Nicolas Dujovne y la economía: "Cuando entras y no conoces el rafting no salis, a la luz de los resultados no son buenos en economía".