"Si calculamos los montos en el tiempo, puede ser una estafa millonaria"

Juan Cruz Condomi Alcorta, fiscal a cargo de la UFI 16 de La Plata, sobre el operativo en la Provincia de Buenos Aires por estafas en la carga de combustibles a autos que no funcionaban.





-"La estafa se hizo a través de tarjetas de debito que se utiliza para cargar combustible a móviles para obras. Se detuvo a la persona de la estación de servicio y las personas que tenían las tarjetas"



-"Hay personas de la administración publica que se encargaban de las tarjetas, los detenidos son el playero, dos personas del área de educación y un director y subdirector con detención pendiente"



-"Tenían un sistema aceitado para que parezca licito, las tarjetas estaban asignadas a autos que no funcionaban"



-"La defraudación al Estado se está investigando desde cuándo, presumo que se realizaba desde hace mucho tiempo. La investigación tiene 20 d& iacute;as, no sabemos el monto de defraudación, pero se calcula 400 mil pesos por mes"



-"En poder de los detenidos hay motos, cuatriciclos, motos de agua, autos, yate. Los sueldos de la administración publica no son tan altos para estos temas".