"Si lo que quieren es la foto de Cristina para el calendario electoral, la justicia no debe meterse en eso"

- "Ayer vimos en toda su dimensión una operación de engaño, muy eficaz, que hace el Gobierno, primero con Marcos Peña, Mauricio Macri y Germán Garavano donde quieren hacer aparecer una decisión de la Corte como un acto de impunidad, cuando es todo lo contrario".



-"Yo le pedí a la Corte que garantice un juicio justo, la Corte pide que se investigue como corresponde, esto causo en el gobierno un malestar"



-"Esto empieza porque cuando se inicia la causa por una denuncia del Poder Ejecutivo, la denuncia es de Javier Iguacel sobre irregularidades de la obra publica en Santa Cruz. El informe que acompañaba la denuncia decía todo lo contrario".



-"Pedimos una pericia de todos los contratos, Ju lián Ercolini lo negó porque el Gobierno quería llevar la causa de Cristina Fernández a juicio oral. Yo hace un año pedí las pericias de las 51 obras"



-"Yo no sé cuándo lo resolverá la Corte, lo que no tengo dudas es que esto lo debía hacer el tribunal oral, ya que había otras cuestiones".



-"No sé si puede demorarse el juicio, nosotros estamos dispuestos a enfrentar todas las imputaciones, a Cristina Fernández no le imputan que lleve a cabo las licitaciones, sino que asignó fondo a Santa Cruz, con leyes del Congreso. Si queremos averiguar la verdad se debe tener pruebas. Quieren la foto para juzgarla en el proceso electoral, eso no es impunidad es debido proceso"



-"Florencia Kirchner sigue su tratamiento, y lo controla el Tribunal. Una vez que le den el alta ella regresa".