"Si un presidente es un inepto y un vago, ¿por qué no vas a pedir que se vaya?"

En el comiezo de la entrevista con Eduardo Battaglia en Novaresio 910 moreno afirmó "Como no hay ninguna posibilidad que la tasa baje, lo que dicen los empresarios es que este gobierno se tiene que ir. Los empresarios son gente práctica. ¿Alguien puede pensar que a fin de este año va a haber más empresas funcionando que empresas que, producto de la crisis, tienen que cerrar?"









"Los empresarios están pidiendo a gritos que esto se termine. Los que van a generar los mecanismos para que Macri se vaya son las grandes empresas. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse Arcor con este nivel de facturación?", agregó luego.









Por otro lado, el ex funcionario reabrió la polémica sobre el porcentaje de pobres que dejó la administración de Cristina Kirchner. Y al respecto, ratificó que "el número fue de alrededor del 4% o 5%", para luego apuntar contra uno de los principales organismos que mide este índice: "Aquellos que decían que nosotros habíamos dejado un 30% de pobres, ahora no tienen cómo explicar que la pobreza es del 32%. Porque está claro que no aumentó del 30% al 32%. Eso es una estupidez. Por eso el famoso instituto de la UCA que mide la pobreza nunca aceptó el debate con nosotros".











Guillermo Moreno - ex secretario de comercio interior 9-1.mp3