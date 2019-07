Silvina Batakis: "La inflación en Argentina es multicausal y eso lo demustran las políticas erráticas a lo largo de los años"

Silvina Batakis.mp3





Silvina Batakis, economista y exMinistra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, habló con Luis Novaresio sobre la declaración de Kiciloff sobre que la inflación no es un fenómeno monetario.





Repasá las frases de la nota





"La inflación en Argentina es multi-causal y eso se demuestra con las políticas erráticas que fuimos teniendo durante muchos años".



-"Esta gestión de Gobierno creía en la política monetaria como instrumento para bajar la inflación y estamos en el menor dinero circulante y la inflación se duplicó"



-"Argentina no debe usar políticas económicas que funcionan en Estados Unidos o en Europa, deberíamos establecer teorías que nos funcionen a nosotros según nuestra historia"



-"La actividad económica tiene cuatro motores, consumo privado que es el 74 por ciento, publico, exportaciones y las inversiones"



-"Yo creo que debemos tener una inserción a nivel internacional, Estados Unidos y China protegen sus industria, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Tenemos que tener un plan de desarrollo con mirada territorial"



-"Si nosotros tenemos un desarrollo productivo en las provincias, vamos a tener desarrollo a nivel nacional. El Banco Nación, y el de las provincias deben dar un plan de desarrollo"



-"Desde el 1 de enero hasta mayo el dólar creció 11.4 por ciento y la inflación 22.4 por ciento. Ya algunos analistas hablan de atraso cambiario"



-"La economía no está estabilizada porque no genera puestos de trabajo, se ve un dólar a 53 pesos a diciembre por el tema de la intervención de dólar futuro"